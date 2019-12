Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

"Lespwar pou in domin otroman". Véritables immersions dans un univers unique et rarissime, les soirées "Koktèl fonnkèr", organisées par l'Agence Komkifo, proposent régulièrement des rencontres artistiques riches de paroles florissantes et travaillées, autour de textes issus de la poésie réunionnaise où l'obscurité révèle la lumière des mots, des souffles, des regards, le tout rythmés par les sonorités d'instruments variés et parfois inhabituels.

