Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Décidément, les réunions se suivent et se ressemblent. Ce vendredi 6 décembre, les transporteurs rencontraient Dominique Fournel, vice-président de la Région délégué aux Grands chantiers. Une énième entrevue et au coeur des échanges évidemment : le chantier de la Nouvelle route du littoral. Deux heures de discussions et de tergiversations... aux revendications habituelles des transporteurs, les réponses habituelles de la Région. Sans surprise, aucun engagement concret n'est ressorti de cette entrevue, en résumé : encore une réunion pour rien.

