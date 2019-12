Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 54 minutes

À quelques jours des fêtes de fin d'année, le traditionnel salon Fait-Main revient pour une 90ème édition. Plus de 160 exposants présents à la Nordev ce week-end du 6 au 8 décembre 2019. C'est le rendez-vous incontournable des amoureux de l'artisanat péi. L'association Arts et Traditions, aux commandes de l'événement a, une fois de plus, mis les petits plats dans les grands en rassemblant des artisans de tout horizon - agro alimentaire, artisanat d'art, bijoux, ferblanterie, vacoa,... Une belle manière de fêter Noël avec des produits locaux. L'entrée est gratuite et il est possible de se restaurer sur place. L'occasion pour les visiteurs de soutenir, découvrir ou redécouvrir l'artisanat péi.

À quelques jours des fêtes de fin d'année, le traditionnel salon Fait-Main revient pour une 90ème édition. Plus de 160 exposants présents à la Nordev ce week-end du 6 au 8 décembre 2019. C'est le rendez-vous incontournable des amoureux de l'artisanat péi. L'association Arts et Traditions, aux commandes de l'événement a, une fois de plus, mis les petits plats dans les grands en rassemblant des artisans de tout horizon - agro alimentaire, artisanat d'art, bijoux, ferblanterie, vacoa,... Une belle manière de fêter Noël avec des produits locaux. L'entrée est gratuite et il est possible de se restaurer sur place. L'occasion pour les visiteurs de soutenir, découvrir ou redécouvrir l'artisanat péi.