BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du samedi 7 décembre 2019 :



La forte tempête tropicale Belna est à 490 km des côtes mahoraises

Le météore inquiète les prévisionnistes : le système, baptisé Belna, se trouve actuellement à 490 km au nord-est des côtes mahoraises et se déplace en direction du sud-ouest à 9 km/h. La préfecture de l'île aux parfums a donc activé la phase de pré-alerte cyclonique dès ce vendredi 6 décembre 2019 et appelle la population à la plus grande prudence. Le système devrait passer en cyclone tropical ce samedi à 10h, puis en cyclone intense. A La Réunion cependant, pas d'inquiétude pour le moment, le système se trouvant actuellement à 1520 km de nos côtes. Seul impact : une forte houle prévue dans le week-end.

Malgré une perte de vitesse, la mobilisation pour le Téléthon continue

Cette année, le Téléthon fête sa 33ème édition les 6 et 7 décembre 2019. Un rendez-vous annuel pour récolter des dons au bénéfice de la recherche sur les maladies rares et génétiques. Durant trente heures, la France se mobilise pour apporter son soutien à ces personnes, soutenues par l'AFM (Association française contre les myopathies) Téléthon. Si depuis quelques années, l'événement a du mal à fédérer, plusieurs acteurs s'organisent malgré tout à La Réunion pendant ces deux jours dédiés à la solidarité.

Echanger ses déchets contre des bons de réduction, c'est maintenant possible

Ce samedi 7 décembre 2019 marque l'ouverture de la première "fourmilière" Fourmize à La Possession, dans le quartier Moulin Joli en face du restaurant Chez Jacky. Le principe : échanger ses déchets ménagers contre des réductions dans plusieurs enseignes de la commune.

Niger: face au changement climatique, les nomades en fin de course

Cela fait neuf jours que la famille d'Ali, ses 27 moutons et ses six chameaux marchent.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La houle revient mais le soleil est présent

Ce sera moins sec en ce début de week-end : l'atmosphère s'annonce plus humide. Il fera beau, il fera bon dans la matinée mais Matante Rosina prévoit quelques nuages à la mi-journée... il pourrait même pleuvoir un peu dans les hauts. Mais ces petites averses n'empêcheront pas l'impression de beau temps globalement sur toute l'île ! Seul bémol : une houle australe qui refait surface, avec des vagues à 3,8 mètres, avant de s'amortir dans la journée.