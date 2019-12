Une forte tempête tropicale inquiète les prévisionnistes : le système, baptisé Belna, se trouve actuellement à 600 km des côtes mahoraises. La préfecture de l'île aux parfums a donc activé la phase de pré-alerte cyclonique dès ce vendredi 6 décembre 2019 et appelle la population à la plus grande prudence. Le système devrait passer en cyclone tropical ce samedi à 10h, puis en cyclone intense. A La Réunion cependant, pas d'inquiétude pour le moment, le système se trouvant actuellement à 1560 km de nos côtes. Seul impact : une forte houle prévue dans le week-end. (Photo : Mtotec)

"C'est une menace potentielle mais le système est potentiellement très dangereux pour Mayotte" s'inquiétait ce vendredi Jacques Ecormier, chef prévisionniste de Météo France océan Indien. Les infrastructures mahoraises, île peu habituée au passage de cyclones, ne sont pas adaptées à de tels systèmes, et les conséquences pourraient être désastreuses.

En prévention, 70 pompiers spécialisés de la métropole et 40 autres venus de la Réunion seront sur place dès ce samedi a annoncé la préfecture de Mayotte.

Mayotte est par ailleurs sujette aux risques de submersions, alors que de fortes pluies pourraient impacter l'île dès ce samedi après-midi. La préfecture appelle donc à la plus grande prudence des habitants : ne pas s'approcher du rivage, ne pas entreprendre de sorties en montagne, préparer son habitation en nettoyant les. abords, stocker des outils dans un lieu accessible, et vérifier le bon fonctionnement des portes, fenêtres et volets.

Pré-alerte cyclonique

Nous sommes en pré alerte cyclonique depuis hier soir 18h.

Conformez-vous aux consignes de sécurité et tenez-vous informé.#meteofrance #Mayotte pic.twitter.com/xnxmvS8OAR — Préfet de Mayotte (@Prefet976) December 6, 2019

L'île aux parfums a en mémoire les précédents cyclones ou tempêtes qui l'ont déjà frappée, comme avec Kenneth en 2019, dont les rafales de vent avaient atteint Mayotte, mais aussi Hélène en septembre 2018 ainsi que le cyclone Ernest de 2005. Le plus marquant restant le cyclone Kamisy, passé très près de Mayotte le 10 avril 1984. Les dégâts liés au vent avaient été considérables.

