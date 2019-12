Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Cette vigilance forte houle est entrée en vigueur ce samedi 7 décembre à 4h du matin. Le train de houle de Sud-Ouest a abordé les côtes ouest et sud de l'île, les zones concernées se situent, plus précisément, de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre. "Au cours de la matinée, cette houle va continuer de s'amplifier un peu avec un pic de lors de 4m en hauteur moyenne et 7 à 8m en hauteur maximale, en phase avec la marée haute (période de15 à 16 secondes). Un risque de submersion sur les régions les plus exposées est possible ainsi que de forts courants au niveau des passes. Cette houle s'amortit graduellement cet après-midi du samedi 07 décembre 2019." indique Météo France. La vigilance sera levée à 18h. (photo d'archive rb/www.ipreunion.com)

Cette vigilance forte houle est entrée en vigueur ce samedi 7 décembre à 4h du matin. Le train de houle de Sud-Ouest a abordé les côtes ouest et sud de l'île, les zones concernées se situent, plus précisément, de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre. "Au cours de la matinée, cette houle va continuer de s'amplifier un peu avec un pic de lors de 4m en hauteur moyenne et 7 à 8m en hauteur maximale, en phase avec la marée haute (période de15 à 16 secondes). Un risque de submersion sur les régions les plus exposées est possible ainsi que de forts courants au niveau des passes. Cette houle s'amortit graduellement cet après-midi du samedi 07 décembre 2019." indique Météo France. La vigilance sera levée à 18h. (photo d'archive rb/www.ipreunion.com)