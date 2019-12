Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 22 heures

Le Kabardock organise ce samedi 7 décembre 2019, de 18h30 à 3h du matin, une grande soirée placée sous le signe des musiques électroniques métissées de sonorités africaines. En s'associant avec un label des plus pointus en la matière, Nyege Nyege, installé en Ouganda. L'événement aura lieu au Kabardock, et non plus à la Friche, comme initialement prévu. Au programme : concerts à foison bien sûr, mais également du body painting, des tatouages éphémères, un photomaton et des food trucks pour se restaurer.

