Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

Deux semaines jour pour jour après sa disparition, le corps sans vie de Cédric Hoarau a été retrouvé dans un sentier situé entre son domicile à la Plaine des Cafres et Piton Hyacinthe, le dernier endroit où le jeune homme de 28 ans avait été aperçu. Il était activement recherché par la gendarmerie et par ses proches. Ce samedi 7 décembre, sa famille avait organisé un rassemblement devant la mairie de la Plaine des Cafres et avait lancé un appel aux Réunionnais pour les aider à mener des battues dans le secteur où Cédric Hoarau avait été vu pour la dernière fois. Des analyses doivent confirmer qu'il s'agit bien du corps de Cédric.

