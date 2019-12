Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Le constat est affligeant, on dirait bien que la makoterie a encore de beaux jours devant elle... Comme chaque semaine, le site participatif Band Cochon fait son point hebdomadaire : 73 dépôts sauvages photographiés par les internautes sur 11 communes de l'île. Et on ne peut être que révolté à la lecture de ce bilan, parmi les ordures : des carcasses de voitures, restes de meubles, plastiques, pots de peinture... Les administrateurs de Band Cochon d'ajouter "Les cyclones arrivent et avec eux la pluie ! La dengue aussi sera de la partie ! Protégeons nous, respectons au moins les calendriers de ramassage !" Lucidité et clairvoyance, pourtant cela n'arrête pas les makotes mais il ne faut pas se résigner, la traque continue ! (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

