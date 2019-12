Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Nassimah Dindar a fini par se lancer dans la course au fauteuil de maire de la ville de Saint-Denis. Ce samedi 7 décembre 2019, c'st l'épreuve du feu, le premier grand rendez-vous de campagne de la candidate UDI : un meeting à Saint-Denis. Plus de 700 personnes ont répondu présentes mais pas de ténor de la vie politique locale dans les rangs. Les investitures nationales Les Républicains ne devraient pas tarder, cela redistribuera sans doute les cartes pour la sénatrice. Qui seront ses soutiens ? Il y aura-t-il une union de la droite où les candidats iront-ils dans la course à la mairie du chef-lieu en ordre dispersé ? Nassimah Dindar prône une liste de rassemblement et affirme continuer à tendre la main, peu importe les étiquettes.

