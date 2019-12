Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Belna devrait passer au plus près des côtes mahoraises dans la nuit de ce samedi 7 au dimanche 8 décembre 2019. Le météore, qui aura alors atteint le stade de cyclone tropical intense, pourrait être particulièrement violent pour l'île aux parfums. Risques d'inondation, glissements de terrain, conditions météorologiques intenses, rafales de vent, pluies abondantes... La population sera vulnérable face à Belna et ses conséquences. Par anticipation, 70 pompiers spécialisés métropolitains et 40 autres venus de la Réunion seront sur place dès ce samedi a annoncé la préfecture de Mayotte. Les secours réunionnais ont quitté le département ce samedi 7 décembre.

