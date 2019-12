Cette année, le Téléthon fête sa 33ème édition les 6 et 7 décembre 2019. Un rendez-vous annuel pour récolter des dons au bénéfice de la recherche sur les maladies rares et génétiques. Durant trente heures, la France se mobilise pour apporter son soutien à ces personnes, soutenues par l'AFM (Association française contre les myopathies) Téléthon. Si depuis quelques années, l'événement a du mal à fédérer, plusieurs acteurs s'organisent malgré tout à La Réunion pendant ces deux jours dédiés à la solidarité. (Photo d'illustration)

L'année dernière, le Téléthon avait été perturbé par les manifestations des gilets jaunes, et alors que la France entière, Outre-mer compris, avaient les yeux tournés vers la crise sociale en cours, la traditionnelle collecte de dons pour les malades avait été quelque peu délaissée.

Si bien que le "record" de 2017, qui affichait le résultat le plus mauvais depuis 1999, avec 75 616 18 euros de dons, a de nouveau été battu. L'année dernière, le total s'est arrêté à 69 290 089, soit une nouvelle baisse assez nette : 8,4% de moins. Une différence de plus de 6 millions d'euros en un an.

Bien que le Téléthon ne tombe plus le même soir que l'élection de Miss France depuis l'année 2015, les acteurs qui se mobilisent contre les maladies génétiques, rares et invalidantes ont du mal à fédérer les promesses de dons.

Réunie le 20 novembre dernier, la Commission permanente du Conseil départemental sous la présidence de Cyrille Melchior a voté plusieurs millions d’euros d’aides en faveur de l’agriculture, du social et de l’insertion. La Collectivité a décidé d'apporter son soutien à l’association AFM Téléthon à hauteur de 5.500 euros.

Tour de l'île et nouveau calendrier chez les pompiers

A La Réunion, plusieurs actions sont prévues malgré tout. A commencer par les sapeurs-pompiers qui sont mobilisés depuis ce vendredi 6 décembre, avec 400 personnels du SDIS 974 et une centaine de jeunes sapeurs-pompiers.

Pour leur 23ème participation, les sapeurs-pompiers de La Réunion effectuent leur traditionnel tour de l’île pédestre durant ces deux jours. Dès le 30 novembre, une caravane avait sillonné le cirque de Cilaos en passant par les îlets tels que Palmiste-Rouge, Bras-Sec, Ilet à Corde et le centre-ville pour appeler aux dons.

Ce samedi 7 décembre à 8h, les pompiers démarrent depuis le front mer de Saint-Pierre, pour une arrivée à 12h à Saint-Philippe. Ils vont sillonner toutes les casernes situées sur le littoral de l’île pour arriver ce samedi aux environs de 20h au village du Téléthon à Bras-Panon avec tous les sapeurs-pompiers.

Innovation également cette année : un calendrier qui met en scène des personnes en situation de handicap en compagnie des sapeurs-pompiers, vendu au prix de 5 euros. Le produit de la vente sera totalement reversé à l’AFM-Téléthon.

En 2017, le tour de l’île des sapeurs-pompiers avait permis de récolter plus de 46 000 euros.

Des massages à petit prix chez les étudiants kiné

Ce vendredi 6 décembre 2019, l’école de kiné de la Réunion (IFMK) en partenariat avec l’AFM Téléthon, organisait aussi une journée porte ouverte spéciale massage.

Les étudiants de première année proposaient des massages de 20 minutes pour 10 euros, avec possibilité de payer un peu plus pour des massages plus longs ou à quatre mains.

Une tombola était aussi organisée, avec de nombreux de lots à gagner comme un vol parapente, en ULM, des massages etc. Tous les dons sont reversés à l’AFM Téléthon. A la mi-journée, les étudiants comptaient déjà 800 euros de dons pour une soixantaine de personnes présents.

Un karting au bénéfice de l'AFM Téléthon

Le Rotary club Saint-Denis Bourbon de son côté a organisé un karting. Tous les dons récoltés sont reversés à l'AFM Téléthon. Chaque équipe est constituée d’un minimum de 32 personnes qui se relaient toutes les 15 minutes pour 24 heures de course.

Le Rotary Club affirme que depuis la première édition en 1998, plus d'1,3 million d'euros ont été récoltés et versés à l'association. L'action de 2018 a contribué pour 25% des dons réunionnais. La remise du don à l’AFM est organisée à 17h20 ce samedi.

www.ipreunion.com : redac@ipreunion.com