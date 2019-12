Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 2 décembre au vendredi 6 décembre 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 2 décembre - Alcool + zamal + vitesse = 1910 permis retirés

- Mardi 3 décembre - Menacés d'extinction, des fauves réduits à faire le show à La Réunion

- Mercredi 4 décembre - Le "Plan Logement Outre-mer" au secours d'un BTP en crise

- Jeudi 5 décembre - Barrage filtrant des gilets jaunes à Saint-André, 4 km de bouchon

- Vendredi 6 décembre - Un cyclone tropical très intense et une forte tempête tropicale à 1355 et 1640 km de La Réunion

L'année 2019 n'est pas terminée que le nombre de permis retirés par les forces de l'ordre fait déjà tourner la tête : au 31 octobre dernier, ce ne sont pas moins de 1910 conducteurs qui se sont vu retiré leur droit de circuler en voiture. Sur l'année 2018, c'était 2161 permis qui avaient été retirés.

Depuis plusieurs mois déjà, le cirque Zavatta fait le tour de La Réunion pour présenter au public ses plus beaux numéros... et ses fauves hors du commun. Hors du commun, ils le sont, pour sûr, puisque le tigre du Bengale et le lion blanc, têtes d'affiche, sont deux espèces menacées. Ce qui n'empêche Franck Zavatta et sa troupe de faire le show sous le chapiteau plusieurs fois par jour en ce moment même à Saint-Denis, jusqu'au 22 décembre. Les communes ont leur part de responsabilité, preuve en est avec la ville de Paris qui a décidé d'en finir avec les animaux dans les cirques. Le chef-lieu de La Réunion commence à y penser. Un cadre légal devrait être défini d'ici peu afin d'interdire l'exploitation des animaux menacés ou en voie de disparition.

La ministre des Outre-mer, Annick Girardin et le ministre chargé de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, ont signé ce lundi 2 décembre 2019 le " Plan Logement Outre-mer 2019 - 2022 ". Ce plan vise à refondre la politique d'accession sociale à la propriété, à encourager la construction et à dynamiser la réhabilitation du parc social et privé vieillissant. Un plan attendu à La Réunion où la problématique du logement est prégnante, et surtout pour le secteur du BTP plus que jamais menacé d'une nouvelle crise de l'emploi, 10 ans après celle de 2009 - 2010 où le secteur avait perdu près de 10 000 emplois.

Plusieurs opérations escargots sont organisées ce jeudi 5 décembre 2019, pour la grève générale et l'appel à manifester au niveau national contre la réforme des retraites. Les gilets jaunes ont répondu présents, conjointement avec l'intersyndicale. Des opérations escargots sont prévues au départ de Saint-André dans l'Est, Saint-Paul et Le Port dans l'Ouest, et Saint-Pierre dans le Sud. Sur la quatre voies au niveau de Saint-André les gilets jaunes organisent un barrage filtrant au niveau de la Cocoteraie ce jeudi matin. La Direction des routes indique déjà 4 km d'embouteillage, qui pourrait rapidement augmenter si le barrage se maintient.

La tempête Ambali est passée en cyclone tropical très intense. A 1355 km des côtes réunionnaises, ce système présente des rafales qui peuvent pointer à 220 km/h. Il reste cependant très éloigné de La Réunion. C'est le premier système tropical de cette saison cyclonique. Un deuxième, qui se situe également au Nord de La Réunion, a été baptisé Belna. Il s'agit pour l'instant d'une forte tempête tropicale, c'est donc le deuxième système de cette saison, elle se trouve à 1640 km de La Réunion.