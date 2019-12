Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Ce samedi 7 décembre, une vigilance forte houle était en vigueur sur les côtes ouest et sud de l'île, plus précisément de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre. Des vagues de 7 à 8 mètres ont déferlé au plus fort de l'épisode houleux. Wilfried Prigent, passionné de photographie a pu saisir sur le vif ce spectacle de la nature aussi terrifiant que fascinant.

