Les actions prévues par les organisations syndicales ce mardi 10 décembre pour dire "non" au projet de réforme des retraites se précisent. Comme au premier jours de grèves, deux défilés sont organisés, un dans le nord, l'autre dans le sud. Des actions pour mettre la pression au gouvernement car l'exécutif s'active pour sauver sa réforme des retraites, menacée par un mouvement social massif. La réforme controversée devrait être dévoilée dans son intégralité le mercredi 11 décembre. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'intersyndicale locale concernant les actions de mardi prochain.

Mardi 10 décembre, tous en grève !

Les organisations syndicales Cfe-cgc, Cftc-fp, Cgtr, Fo, FSu, Solidaires, Saiper se félicitent de l’ampleur de la mobilisation contre la réforme des retraites par points à La Réunion comme partout en France.

Elles réaffirment leur refus d’un système par points dit universel qui immanquablement conduirait à une baisse des pensions et à devoir reculer encore l’âge de départ.

C’est par l’amélioration de l’emploi, par la fin du chômage massif et de la précarité tout au long de la vie, par l’augmentation des salaires et l’égalité entre les femmes et les hommes, que la pérennité des retraites sera garantie.

Elles soulignent le large soutien de l’opinion publique pour les mobilisations et les revendications qu’elles portent.

Le gouvernement doit entendre les messages et retirer son projet de réforme. S’il s’obstine, il portera l’entière responsabilité d’un conflit social majeur.

C’est pourquoi nos organisations syndicales appellent à faire du mardi 10 décembre une nouvelle grande journée de grève et de mobilisations.

2 manifestations sont prévues :

• à Saint-Denis, départ du Petit-Marché (rdv 9h) vers l’ancienne gare routière jusqu’à la Préfecture

• à Saint-Pierre, départ de la Mairie (rdv 9h) jusqu’à la sous-préfecture