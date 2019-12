BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du dimanche 8 décembre 2019 :



- "Koulèr lo kèr": coiffer les SDF pour leur redonner confiance en eux

- Belna à 220 km de ses côtes, Mayotte en alerte orange

- Objectif 32ème de finale pour la JSSP

- Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 2 décembre au vendredi 6 décembre 2019 sur Imaz Press

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée plus humide des hauts jusqu'au littoral

"Koulèr lo kèr": coiffer les SDF pour leur redonner confiance en eux

Laissés pour compte, en marge de la société, les sans domicile fixe finissent par faire partie du décor. Pourtant ces invisibles sont des centaines à La Réunion. Les politiques publiques sont insuffisantes, souvent inadaptées à la réalité du terrain et les budgets trop étriqués. Pourtant, ces sans domicile fixe sont là, dans cette situation qui résulte d'un accident de la vie, un accident de parcours, une rupture, la dégringolade sur l'échelle sociale. La plupart du temps, leur seule planche de salut, c'est le tissu associatif, très actif à La Réunion. L'association Koulèr lo kèr apporte aux SDF ce qui leur manque : de l'attention et de quoi reprendre confiance en eux.

Belna à 220 km de ses côtes, Mayotte en alerte orange

Le cyclone Belna s'est intensifié ces dernières heures. Le météore, qui devrait passer le stade de cyclone tropical intense dans la matinée ce dimanche 8 décembre était, aux alentours de 4h du matin, à 220 km des au nord-ouest côtes mahoraises. Il se déplace à 13 km/h sur une trajectoire nord-est. L'île aux parfums particulièrement menacée par le phénomène est en alerte orange, des vigilances forte houle et fortes pluies sont entrées en vigueur dès 3h du matin ce dimanche et des centres d'hébergement d'urgence ont été mis en place. Le système devrait passer au plus près, à une centaine de kilomètres à l'est de Mayotte, dans la nuit de dimanche à lundi, la météo devrait donc commencer à se dégrader quelques heures avant. Pour rappel, Belna ne représente aucun danger pour la Réunion, il est à 1395 km de nos côtes.

Objectif 32ème de finale pour la JSSP

Saint-Pierre va vivre un moment historique ce dimanche 8 décembre 2019. Pour la première fois, la JS Saint-Pierroise jouera le 8ème tour de la coupe de France face à la valeureuse équipe de l'ES Thaonnaise. Tous les espoirs sont permis pour les Saint-Pierrois qui évolueront à domicile et qui se prêtent à rêver d'une 32ème de finale, elle aussi historique.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 2 décembre au vendredi 6 décembre 2019 sur Imaz Press

- Lundi 2 décembre - Alcool + zamal + vitesse = 1910 permis retirés

- Mardi 3 décembre - Menacés d'extinction, des fauves réduits à faire le show à La Réunion

- Mercredi 4 décembre - Le "Plan Logement Outre-mer" au secours d'un BTP en crise

- Jeudi 5 décembre - Barrage filtrant des gilets jaunes à Saint-André, 4 km de bouchon

- Vendredi 6 décembre - Un cyclone tropical très intense et une forte tempête tropicale à 1355 et 1640 km de La Réunion



La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée plus humide des hauts jusqu'au littoral

La journée sera plus humide que celle de la veille avec des averses qui vont se développer et qui peuvent descendre sur le littoral. Matante Rosina va sortir son parapluie on ne sait jamais... Il fera bon mais la mer reste un peu agitée bien que le train de houle du samedi se soit amorti.