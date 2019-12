Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 minutes

Ce mercredi 11 décembre 2019, Kélonia propose une conférence pour en apprendre plus sur les roussettes, plus connues sous le nom de chauve-souris. Animée par le groupe Chiroptères Océan Indien, la conférence fera un focus sur les roussettes de La Réunion leurs cousines géantes endémiques de deux îles de l'Archipel des Comores : Mohéli et Anjouan.

