Publié il y a 24 minutes / Actualisé le Vendredi 06 Décembre à 07H23

La journée sera plus humide que celle de la veille avec des averses qui vont se développer et qui peuvent descendre sur le littoral. Matante Rosina va sortir son parapluie on ne sait jamais... Il fera bon mais la mer reste un peu agitée bien que le train de houle du samedi se soit amorti. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

