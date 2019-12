Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 51 minutes

Le cyclone Belna s'est intensifié ces dernières heures. Le météore, qui devrait passer le stade de cyclone tropical intense dans la matinée ce dimanche 8 décembre était, aux alentours de 4h du matin, à 220 km des au nord-ouest côtes mahoraises. Il se déplace à 13 km/h sur une trajectoire nord-est. L'île aux parfums particulièrement menacée par le phénomène est en alerte orange, des vigilances forte houle et fortes pluies sont entrées en vigueur dès 3h du matin ce dimanche et des centres d'hébergement d'urgence ont été mis en place. Le système devrait passer au plus près, à une centaine de kilomètres à l'est de Mayotte, dans la nuit de dimanche à lundi, la météo devrait donc commencer à se dégrader quelques heures avant. Pour rappel, Belna ne représente aucun danger pour la Réunion, il est à 1395 km de nos côtes.

