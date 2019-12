La loi de la séparation des Eglises et de l'Etat fête ses 104 ans ce lundi 10 décembre 2019. Pour l'occasion, la Ligue des droits de l'Homme (LDH) de La Réunion organise une journée autour de la laïcité sur le parvis des Droits de l'Homme et de la Laïcité à Saint-Denis.

De 9h30 à 11h30, la LDH animera des ateliers, une exposition et des prises de parole. Des élèves de divers établissements scolaires et l'orchestre du collège de La Montagne seront présents pour en apprendre plus sur le principe de la laïcité en France.

Pour rappel, les article 1 et 2 du texte de loi sont les suivants : "La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes (...)" et "La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes".

Rendez-vous dès 9h30 pour en apprendre plus sur la séparation de l'Etat et de l'Eglise, établie en 1905.

