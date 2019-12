Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

La gendarmerie fait le bilan : en une semaine, 6 accidents ont été comptabilisés, faisant un mort et cinq blessés. Les gendarmes notent que 70% des accidents corporels à La Réunion ont pour causes principales l'addiction (drogues, alcool), la vitesse, et les fautes de comportement. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

