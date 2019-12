Suite au mouvement de grève nationale prévue ce mardi 10 décembre 2019, de fortes perturbations sont à prévoir quant à l'accueil des enfants sur l'ensemble des écoles de Saint-Pierre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La ville de Saint-Pierre informe donc les parents qu’elle ne sera pas en mesure d’assurer le service minimum d’accueil. La restauration scolaire et la surveillance pendant la pause méridienne ne pourront pas être assurées non plus.

Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.