Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 56 minutes

Depuis le début de l'année 2019, le Pôle de Santé Mentale du CHU propose un nouveau type de prise en charge spécifique et original. Ségolène Meyssonnier, psychologue clinicienne, et son équipe pluridisciplinaire constituée d'infirmiers, d'une assistante sociale, de psychologues et de psychiatres ont ouvert un espace thérapeutique où le groupe de professionnels prend le temps de parler des croyances, des religions et des traditions avec les patients qu'ils accueillent. Nous publions ci-dessous le communiqué du CHU.

Depuis le début de l'année 2019, le Pôle de Santé Mentale du CHU propose un nouveau type de prise en charge spécifique et original. Ségolène Meyssonnier, psychologue clinicienne, et son équipe pluridisciplinaire constituée d'infirmiers, d'une assistante sociale, de psychologues et de psychiatres ont ouvert un espace thérapeutique où le groupe de professionnels prend le temps de parler des croyances, des religions et des traditions avec les patients qu'ils accueillent. Nous publions ci-dessous le communiqué du CHU.