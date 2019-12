La sénatrice Nassimah Dindar organisait ce samedi 7 décembre 2019 son premier meeting de campagne en vue des municipales de mars 2020 à Saint-Denis. Près de 400 personnes ont répondu présent à l'invitation de l'ancienne présidente du Département. Mais contrairement à Joseph Sinimalé qui avait réussi à réunir tout ce que La Réunion compte de leaders de la droite et du centre à La Réunion, une semaine avant, Nassimah Dindar s'est, elle, retrouvée bien seule face à ses militants et sympathisants. Une absence mystérieuse qui renforce l'éventualité d'une union autour de Didier Robert qui ne cache pas ses ambitions pour Saint-Denis.

Un premier meeting qui devait poser les bases d’une union autour de Nassimah Dindar

C’était en tout cas le souhait originel de la sénatrice qui se lance dans la bataille des municipales. Tous les leaders politiques de la droite et du centre auraient été conviés afin de donner un élan unitaire et légitimer la candidature de Nassimah Dindar à Saint-Denis, à l’image de ce qui s’est passé une semaine auparavant autour de Joseph Sinimalé à Saint-Paul.

L’absence de Didier Robert ne surprend certainement pas, compte tenu des relations exécrables existantes entre Nassimah Dindar et le président de Région. Ce dernier a effectivement décliné l’invitation car hors du département.

L’absence de Cyrille Melchior n’étonne pas non plus, contraint au repos suite au léger malaise dont il a été victime ce jeudi 5 décembre. Jean-Paul Virapoullé se serait aussi fait excuser pour raison de santé. A noter que son fils, Jean-Marie Virapoullé, n’était pas non plus présent à ce rendez-vous.

On aurait pu penser voir Michel Fontaine, le patron des Républicains, mais il n'était pas là non plus. Peut-être parce qu'il n'a pas encore eu de consignes de la part de Paris concernant le positionnement des Républicains à Saint-Denis.

Pas de traces non plus de Joseph Sinimalé qui avait pourtant bénéficié du soutien de la sénatrice une semaine auparavant.

Des absences qui relancent l’éventualité d’une union derrière Didier Robert

Cette absence criante des ténors de la droite et du centre à ce meeting pourrait avoir un lien avec la candidature de plus en plus de Didier Robert à Saint-Denis. En effet, il se dit de façon insistante que le patron d’Objectif Réunion compte annoncer sa candidature dans les prochains jours, à l’issue d’un pique-nique organisé ce dimanche 15 décembre à la Trinité.

Cette séquence est censée lui permettre de jauger ses forces avant de se lancer, soit en tant que tête de liste, soit en soutenant une liste qui pourrait être conduite par une autre personnalité telle que Vincent Payet ou Faouzia Vitry.

En attendant cette probable officialisation, il semblerait que Didier Robert ait réussi son pari, celui d’endiguer tout ralliement massif en faveur de la candidature de Nassimah Dindar. Cela, en entretenant astucieusement le flou en lançant plusieurs candidats aux trousses de certains maires de droite (Serge Camatchy, Sylvie Moutoucomorapoullé, Ranjit Camalon à Saint-André – Alain Bénard, Fabrice Marouvin, Yoland Velleyen à Saint-Paul – Jean Gaëla Andra, Imrhan Moullan à Saint-Pierre), tout en maniant habilement l’art de la carotte grâce aux aides régionales aux communes.

Il faut dire que l’ancienne présidente du Département demeure une cible pour bon nombre d’élus. Si l’activisme de l’élue ne semblait pas déranger tant qu’elle restait au Palais du Luxembourg, son possible retour aux affaires à la tête de la plus grande commune d’Outre-mer n’est pas forcément vu d’un bon œil de la part de certains.

En effet, l’ancienne présidente du Département est connue pour sa capacité à être proche de la population et à attirer la sympathie des électeurs, et ainsi jouer les troubles fêtes lors des scrutins à venir. Aussi, rallier Didier Robert, malgré une côte de popularité affaiblie à la suite du mouvement des gilets jaunes, semble être un moindre mal pour ces élus qui veulent avant tout neutraliser la sénatrice.

Nassimah Dindar demeure en position favorable

Nassimah Dindar risque donc de se retrouver bien seule, prise en étau entre une union de la droite autour de Didier Robert d’un côté, et la candidature de Gilbert Annette ou d’Ericka Bareigts de l’autre. Pas de quoi déstabiliser la sénatrice qui demeure dans une position favorable quelle que soit la configuration à venir.

En effet, si elle parvient à se hisser au second tour dans un éventuel duel avec le maire sortant, Didier Robert aura beaucoup de mal à ne pas soutenir l’élue centriste. Dans le cas contraire, il devra assumer la responsabilité d’une division à droite, n’ayant pas favorisé le rassemblement de sa famille politique derrière la candidate la mieux placée au second tour. Difficile dans ce cas de se proclamer leader de l’union de la droite.

Dans l’éventualité d’un duel opposant le président de Région à Gilbert Annette au second tour, Nassimah Dindar aura tout le loisir de choisir le candidat qu’elle veut soutenir, elle qui a su travailler par le passé tant avec le patron d’objectif Réunionnais que le maire sortant. Elle serait alors très probablement celle qui pourrait faire basculer l’élection dans un camp ou dans l’autre.

Les jeux sont encore (très) loin d'être faits...

