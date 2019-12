Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Une femme a été blessée de plusieurs coups de couteau ce lundi 9 décembre 2019 près du CCAS (centre d'actions sanitaires et sociales), rue Anchaing à Saint-Louis. Les pompiers sont sur place et parlent de blessures "à l'épaule et l'avant-bras". Le bilan est en cours. On ne connaît pas encore les circonstances de cette attaque à l'arme blanche, qui s'est déroulée dans le quartier du Pont Neuf. Plus d'informations à venir.

