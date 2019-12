La Région a renouvelé le dispositif de continuité territoriale, mais l'aide sera octroyée uniquement sous la forme d'un "bon" à faire valoir lors de l'achat du billet d'avion. Les remboursements sur présentation du coupon de voyage ne seront plus possible, précise la collectivité dans un communiqué publié ce mardi après-midi 10 décembre 2019

"Reconduite pour l’année 2020, l’aide est octroyée uniquement sous la forme d’un "bon" à faire valoir lors de l’achat du billet d’avion, sauf en cas de deuil. Dans ce cas dérogatoire unique, l’aide peut donner lieu à un remboursement. Autre modalité, une même personne ne peut bénéficier de plus de 5 "bons" par an toutes aides confondues, sauf dans deux cas particuliers : deuil en Métropole et transferts sanitaires pour le patient et son accompagnateur", indique le conseil régional

Les voyageurs, dans le sens Réunion-Métropole, comme dans le sens Métropole-Réunion, pourront, "dès ce mercredi 11 décembre 2019, se rendre dans les antennes de la Région pour s’informer et retirer leurs "bons". Il est également possible de télécharger les dossiers de continuité territoriale pour les voyages 2020 sur le www.regionreunion.com"



Pour rappel, Didier Robert, président de la Région Réunion, a annoncé ce dimanche 8 novembre 2019 qu'il a "saisi la justice suite aux soupçons de détournement de fonds publics par trois agents". Il ajoute avoir "transmis le 4 décembre 2019 au procureur de la République un rapport complet afin de dénoncer des actes internes détectés suite aux différents contrôles effectués ces derniers mois dans une démarche de contrôle renforcé relatif au remboursement des aides à la continuité territoriale". Les soupçons de malversations portent sur des remboursements de billets d'avion que ces agents auraient supposément empochés en lieu et place des bénéficiaires

