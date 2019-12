Avec 6 cas de dengue confirmés du 25 novembre 1er décembre 2019, la circulation de la dengue se poursuit sur l'île à un niveau supérieur à celui observé en 2018 sur la même période. L'été est là, avec des conditions climatiques plus favorables au développement des moustiques, laissant craindre une nouvelle vague épidémique dans les mois à venir. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour éviter de contracter la dengue et de la transmettre, la Préfecture de La Réunion et l’ARS Océan Indien rappellent l’importance de se protéger des piqûres de moustiques et de continuer à se protéger même malade.

Situation épidémiologique au 10 décembre 2019 (données de la Cire OI, Santé Publique France)

Les cas de dengue rapportés sur les deux dernières semaines se situent dans les communes suivantes :



• Ouest :

- Saint-Paul

- Saint-Leu



• Sud :

- Saint-Pierre

- Saint-Louis



• Est :

- Saint-André

- Saint-Benoît



• Nord :

- Saint-Denis