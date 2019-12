Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Depuis le mois de novembre 2019, la maternité de la Clinique Jeanne d'Arc au Port propose aux patientes qui le souhaitent d'utiliser gratuitement durant leur séjour des couches lavables et réutilisables pour leurs bébés. "Le but est de minimiser les impacts environnementaux" précise l'unité hospitalière qui devient ainsi "la première maternité de La Réunion et la troisième maternité de France à proposer" ce service (Photo d'illustration)

