BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 11 novembre 2019



- Une digue en cubes comme à Monaco...

- Parking du pôle océan : les commerçants ne veulent pas lâcher l'affaire

- Miss Réunion sera-t-elle élue Miss France ?

- Saint-Pierre : un challenge pour les jeunes et la police

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps fait-il chez vous ?

Une nouvelle fois, les transporteurs se rendent à la pyramide inversée ce mercredi 11 décembre. Cinq jours après une première réunion avec Dominique Fournel, ils devraient aborder avec la Région la suite du chantier de la Nouvelle Route du Littoral. Au coeur du dossier : l'approvisionnement en roches massives, nécessaires à la construction de la partie digue. Or le marché en question a été résilié. Selon les informations d'Imaz Press Réunion, un nouvel appel d'offres va être lancé. Il inclue les andains déjà recensés dans les champs de l'île... et des caissons de béton pour remplacer les roches manquantes.

C'est un dossier qui revient régulièrement sur le devant de la scène mais cette fois, l'Union des commerçants dionysiens (UCD) n'en démord pas. Au coeur de la discorde, l'épineux dossier du parking du pôle océan. Il est fermé depuis septembre 2016 pour laisser place au Quadrilatère océan. Sauf qu'aujourd'hui, le projet de réaménagement du bas de la rue Maréchal Leclerc est en stand-by. À quelques jours des fêtes de fin d'années, l'UCD demande la réouverture du parking, mais la mairie affirme ne plus être propriétaire du terrain...

Morgane Lebon, Miss Réunion 2019, et les 29 autres Miss de France et de Navarre seront en compétition ce samedi 14 décembre 2019 à Marseille. Une seule d'entre-elle succèdera à la Thaitienne Vaimalama Chaves et sera sacrée Mis France 2020. Celle qui décrochera la couronne tant convoitée sera évidemment notre MIss péi. C'est du moins ce qu'espère beaucoup de ses fans. Et vous, qu'en pensez-vous ? Morgane Lebon a-t-elle tous les atouts en main pour empocher le titre ? Sera-elle sacrée Miss Réunion en 2008 ? C'est la question que nous vous posons dans le cadre de notre sondage du mercredi. Rendez-vous vite sur notre page Facebook, ImazPress page officielle

Organisé par la ville de Saint-Pierre, le challenge jeunes - police aura lieu le vendredi 13 décembre 2019 à partir de 9 heures sur le site Salahin de la Ravine Blanche. Ce challenge clôturera les 14 actions menées au cours des derniers mois pour "améliorer les relations entre les jeunes des quartiers et la police" commente la mairie saint-pierroise. Plus de 200 personnes avaient avaient participé à ses actions. Le challenge sera ouvert à tous les publics dès 13 heures

Matante Rosina est toujours un peu fatiguée ce mercredi 11 décembre 2019. Elle n'arrive pas à savoir s'il y aura du soleil ou non, s'il y aura de la pluie ou non. Aidez notre gramoune préférée, dites-lui vite quel temps il fait chez vous