Une nouvelle fois, les transporteurs se rendent à la pyramide inversée ce mercredi 11 décembre. Cinq jours après une première réunion avec Dominique Fournel, ils devraient aborder avec la Région la suite du chantier de la Nouvelle Route du Littoral. Au coeur du dossier : l'approvisionnement en roches massives, nécessaires à la construction de la partie digue. Or le marché en question a été résilié. Selon les informations d'Imaz Press Réunion, un nouvel appel d'offres va être lancé. Il inclue les andains déjà recensés dans les champs de l'île... et des caissons de béton pour remplacer les roches manquantes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce mercredi 11 décembre, les transporteurs prennent une nouvelle fois le chemin de la Région, pour un rendez-vous prévu à 15h30. Auront-ils davantage de réponses que lors de la dernière réunion ? Vendredi 6 décembre, ils avaient rencontré Dominique Fournel, vice-président du Conseil régional délégué aux grands chantiers. Deux heures de discussions à l'issue desquelles aucun engagement concret n'a été pris.

Lire aussi : Rencontre transporteurs / Région : encore une réunion pour rien...

Les revendications des transporteurs sont claires : après la promesse faite le 18 octobre dernier lors d'une table ronde rassemblant tous les acteurs de la NRL de finir le chantier avec des roches locales, ils attendaient des commandes rapides.

Lire aussi : Fin de la table ronde, la digue sera construite avec des roches locales

Depuis, 50.000 tonnes ont été commandées, pas un caillou de plus. La Région affirmait pourtant que 2,6 millions de tonnes d'andains avaient été recensés dans les champs de La Réunion.

Lire aussi : Selon les transporteurs, "des andains il y en a partout, il faut juste les acheter"

Ce mercredi ils aborderont donc à nouveau la question de ces commandes. Mais d'autres nouvelles pourraient bien les surprendre. Nos confrères de Freedom informaient récemment que le marché de la NRL concernant la partie digue avait été résilié par la Région. Un nouvel appel d'offres va donc être lancé, au sein duquel les transporteurs devront trouver leur place.

Impatience de l'Etat

La semaine dernière, Didier Robert s'est rendu à Paris pour une rencontre avec les services de l'Etat. Le message du gouvernement est clair, il est temps que le chantier avance pour de bon. Le président de la République l'a bien fait comprendre lors de sa visite dans l'Océan indien.

"Nous sommes échaudés par le chantier de la route du Littoral à La Réunion où nous n'avons collectivement pas su être au rendez-vous, et parfois aussi la production locale, et les acteurs locaux" avait-il déclaré à Mayotte.

Lire aussi : Chantier de la NRL : "nous n'avons collectivement pas su être au rendez-vous" déclare Macron

A La Réunion, il avait ajouté que "le groupement doit être au rendez-vous de ses responsabilités" et que "ce n'est pas forcément l'Etat qui paiera l'addition".

A l'issue de la rencontre entre la Région et l'Etat, une solution a été proposée : lancer un nouvel appel d'offres pour la partie manquante en digue. Ainsi cela confirme que la fin du chantier se fera bien sous la forme d'une digue et non d'un viaduc.

Cet appel d'offres devrait être lancé durant le premier semestre 2020, probablement durant le mois de mars. Le début de chantier est programmé en 2021 pour une livraison en 2023.

Fabriquer les roches manquantes

Une récente étude de la Safer et de la Région fait état de 2,6 millions de tonnes de roches exploitables dans les champs agricoles de Sainte-Anne. C'est beaucoup mais ce n'est pas suffisant, car la partie digue nécessite plus de 3,5 millions de tonnes de roches.

Par ailleurs, la DEAL doit encore donner son aval concernant l'extraction de ces andains, procédé qui peut renforcer le risque de glissements de terrain. Surtout quand on sait que les aléas climatiques ne sont pas près de s'améliorer…

Il manque donc près d'un million de roches. Et pour ça, la Région a une solution : en "fabriquer", grâce à une technique qui a fait ses preuves à Monaco sur un chantier en juillet 2018. Il s'agit de remplir des "cubes" de béton, des caissons qui sont positionnés en file indienne pour former une digue consolidée. A Monaco, ils pesaient chacun 10.000 tonnes pour 28 mètres de longueur.

Ce projet confirme donc que la Région ne compte pas sur les carrières. L'Autorité environnementale a réclamé une expertise avant d'intégrer Bois Blanc et les Lataniers au schéma départemental de 2010, le Conseil d'Etat a dit non… Bref, les acteurs du chantier ont bien compris qu'il valait mieux s'organiser sans attendre les carrières.

Lire aussi : Bois Blanc : l'Autorité environnementale réclame une expertise préalable

Quid des transporteurs ?

Si les transporteurs attendent déjà d'avoir la garantie de futures commandes d'andains auprès de la Région, pour aller chercher les 2,6 millions de tonnes de roches promises, rien n'est moins sûr concernant leur rôle à jouer pour ces fameux cubes de béton…

Peut-être seront-ils amenés à gérer l'acheminement de ces caissons, mais pour le reste nul ne sait. Ce changement de cap annonce en tout cas une charge de travail divisée de moitié : d'un côté avec la production de ces cubes, de l'autre avec un chantier repoussé à 2021. Autant de paramètres qui risquent de gêner les transporteurs.

Un dédommagement à prévoir pour le groupement

Qui dit résiliation de marché dit aussi indemnisation. En effet, le groupement GTOI-SBTPC-Vinci, jusqu'ici maître d'ouvrage du chantier de la NRL, va sans aucun doute attendre un dédommagement à la hauteur de ses attentes. Dans le milieu du BTP, les rumeurs vont bon train, mais réclamer entre 150 millions et 200 millions d'euros ne semble pas impensable.

L'enveloppe du chantier commence donc à peser lourd. Un chantier on le rappelle qui s'élevait au départ à 1,6 milliard d'euros. Qualifiée de l'une des routes les plus chères au monde, la NRL a déjà dépassé les 2 milliards d'euros à ce jour.

Extraire des roches demande une rallonge financière, tout comme le dédommagement auprès du groupement, ou encore la création de ces cubes de béton. Sur la totalité du budget alloué pour le projet de Monaco, la moitié soit un milliard d'euros concernait la partie maritime et les caissons formant une digue de protection. Un nouveau projet qui s'annonce donc coûteux.

Ajoutez à cela le dernier rebondissement en date : la collectivité demanderait la construction de deux murs, un du côté de la Grande Chaloupe, l'autre à La Possession, officiellement pour protéger le chantier pendant la période cyclonique. Plusieurs acteurs que cela signe un arrêt du chantier sur le moyen-long terme. Les murs pourraient coûter 10 millions d'euros...

Lire aussi : NRL : des murs à plus de 10 millions d'euros pour protéger le chantier

A combien s'élèvera la facture des cubes de la NRL ? Contactée, la Région ne nous a pas encore donné d'informations sur le sujet. Une chose est certaine, le chantier ne cesse d'être onéreux et de s'étirer dans le temps. Toujours plus cher, toujours plus tard.



mb / mm / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com