Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Selon clicanoo.re, le maire de Sainte-Marie Richard Nirlo a été placé en garde à vue par les gendarmes ce mercredi 11 décembre 2019. Avec lui, deux cadres et un employé de la commune. Ils sont interrogés dans le cadre d'une enquête ouverte pour des faits supposés de détournements de fonds publics, recels, faux et usage de faux, trafic d'influence, favoritisme et corruption.

