Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Morgane Lebon, Miss Réunion 2019, et les 29 autres Miss de France et de Navarre seront en compétition ce samedi 14 décembre 2019 à Marseille. Une seule d'entre-elle succèdera à la Thaitienne Vaimalama Chaves et sera sacrée Mis France 2020. Celle qui décrochera la couronne tant convoitée sera évidemment notre MIss péi. C'est du moins ce qu'espère beaucoup de ses fans. Et vous, qu'en pensez-vous ? Morgane Lebon a-t-elle tous les atouts en main pour empocher le titre ? Sera-elle sacrée Miss Réunion en 2008 ? C'est la question que nous vous posons dans le cadre de notre sondage du mercredi. Rendez-vous vite sur notre page Facebook, ImazPress page officielle (Photo www.ipreunion.com)

