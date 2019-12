Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Vous l'avez peut-être remarqué, votre réseau est au ralenti, ça plante, ça rame, et parfois même, ça ne marche pas ! Si vous habitez dans l'ouest et que vous avez souscrit un abonnement chez l'opérateur Zeop, pas d'inquiétude. "La foudre qui a frappé hier (mercredi 11 décembre ndlr) en fin d'après-midi Saint Gilles a entraîné une combustion sous terraine dans une chambre télécom regroupant tous les opérateurs du réseau fixe du secteur de l'Hermitage, la Saline, Trois Bassins et une partie de Saint Leu." indique l'opérateur sur les réseaux sociaux avant de préciser "les équipes sont à pied d'oeuvre pour réparer le réseau qui a fondu. Le rétablissement est prévu pour aujourd'hui (jeudi 12 décembre ndlr). Une partie des clients des secteurs concernés sont impactés." (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Vous l'avez peut-être remarqué, votre réseau est au ralenti, ça plante, ça rame, et parfois même, ça ne marche pas ! Si vous habitez dans l'ouest et que vous avez souscrit un abonnement chez l'opérateur Zeop, pas d'inquiétude. "La foudre qui a frappé hier (mercredi 11 décembre ndlr) en fin d'après-midi Saint Gilles a entraîné une combustion sous terraine dans une chambre télécom regroupant tous les opérateurs du réseau fixe du secteur de l'Hermitage, la Saline, Trois Bassins et une partie de Saint Leu." indique l'opérateur sur les réseaux sociaux avant de préciser "les équipes sont à pied d'oeuvre pour réparer le réseau qui a fondu. Le rétablissement est prévu pour aujourd'hui (jeudi 12 décembre ndlr). Une partie des clients des secteurs concernés sont impactés." (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)