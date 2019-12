BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 12 décembre 2019



La Réunion a perdu des emplois en 2018, c'est l'une des rares régions de France avec un bilan négatif

La Réunion est un des rares territoires où la dynamique de création d'emplois a été négative en 2018. C'est ce que révèle une étude Insee de décembre 2019 portant sur la création d'emplois avec, globalement une tendance positive sur l'ensemble du territoire français (+225 000 emplois crées en 2018 contre + 338 000 en 2017). A La Réunion, on ne peut faire que grise mine en attendant les effets du plan Petrel lancé par le président de la République Emmanuel Macron lors de son récent déplacement sur l'île

Laboutik Emmaüs du Moufia ferme ses portes dans l'indifférence générale

En 2017, les instances dirigeantes de l'association caritative alertaient sur les conséquences de la diminution du nombre de contrats aidés. Thierry Kuhn, le président d'Emmaüs France expliquait alors "cela va impacter directement la vie de milliers de personnes précaires et menace l'avenir de structures associatives." Et ça n'a pas manqué, Laboutik du Moufia, cet espace de ventes solidaires qui contribue au développement de l'action sociale du mouvement Emmaüs à La Réunion et des actions engagées depuis plus de 20 ans sur le territoire fermera ses portes le 31 décembre 2019, après deux ans de galère budgétaire liée à la réduction du nombre de contrats aidés.

Arbre de l'année: il faudra attendre le 22 janvier pour savoir si le pié Zépinar a gagné

Encore un peu (beaucoup) de patience... Censés être communiqués ce jeudi 12 décembre 2019, les résultats du concours "L'arbre de l'année" ne seront finalement divulgués que le 22 janvier 2020. Il faudra donc attendre un bon mois supplémentaire pour savoir si le pié Zépinar du Port, notre arbre péi, a gagné le course. Quatorze arbres ont été sélectionnés fin juin pour porter les couleurs de leurs régions. Depuis le 2 décembre, les votes sont clôturés. Celui qui aura le plus de voix se verra remettre le Prix du Public 2019. Le jury élira également son arbre préféré et les lauréats seront présentés dans le magazine Terre Sauvage.

Saint-Paul : un kabar laparol à l'espace Sudel-Fuma

Le samedi 14 décembre 2019, à l'espace culturel Sudel-Fuma de 9 à 12 heures se déroulera un kabar laparol. Il s'agit d'un atelier gratuit d'expression orale et corporelle lié à la prise de parole publique. Tout le monde peut venir à une condition être âgé de 7 ans minimum. L'artiste Kris Tof Langromme de la Compagnie TéatKabary animera cette initiative originale sur le thème du marronnage

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un ciel nuageux et un peu de la pluie

Matante Rosina va mieux. Elle a ou regarder dans le fond de son pilon. Elle a vu qu'il y a aura des nuages et un peu de pluie ce jeudi 12 décembre 2019. Elle dit que cela va faire du bine à ses plantes assoiffées par la grosse chaleur de ces derniers jours. Et chez-vous quel temps fait-il ?