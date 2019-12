Le mercredi 11 décembre 2019, une convention des "Achats socialement responsables" a été signée à la préfecture pour favoriser l'inscription de clauses sociales dans l'ensemble de leurs marchés. Ces clauses permettent non seulement de fournir du travail à des personnes éloignées de l'emploi, mais aussi d'acquérir des compétences facilitant ensuite leur accès à l'emploi durable. Elles sont également un moyen de construire des partenariats entre les entreprises et les structures de l'insertion.

La commande publique constitue un levier important en matière d’activité économique et d’emploi sur le territoire de La Réunion. En 2018, 17 marchés conclus par les signataires ont fait l’objet d’une clause d’insertion, permettant la réalisation de 41 563 heures de travail par des personnes éloignées de l’emploi.

"Cet engagement s’inscrit dans le Plan National d’Action pour les Achats Publics Durables, dont l’objectif est d’orienter la production et la consommation des biens et services vers le développement durable" explique la préfecture.

La convention a été signée entre la Maison de l’emploi du Nord de La Réunion (MDEN), le secrétaire général de la préfecture, le directeur de l’infrastructure de la défense de Saint-Denis, le directeur du commissariat d’Outre-Mer des Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien et groupement de soutien de la base de défense La Réunion/Mayotte et le directeur des achats et de la logistique du centre hospitalier universitaire de La Réunion.