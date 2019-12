À La Réunion comme sur le reste du territoire national, les organisations syndicales n'ont pas été convaincues par les annonces du Premier ministre. Ce mercredi 11 décembre, Edouard Philippe a dessiné les contours de la très attendue réforme des retraites qui suscite depuis le 5 décembre dernier un vent de protestation aux quatre coins du pays. Ce jeudi 12 décembre, l'intersyndicale appelle au rassemblement au Tampon, plus d'un millier de manifestants sont attendus.

Rendez-vous a été donné sur le parvis de la mairie du Tampon à 9h ce jeudi 12 décembre. Aux alentours de 9h30, on comptabilisait déjà une centaine de manifestants sur place et plus de 200 lycéens de l’établissement BoisJoly Potier qui se sont joints à la mobilisation. Le convoi déambulera ensuite dans les rues de la ville. Le lieu d’arrivée du cortège est le lycée Roland Garros où les élèves se mobilisent déjà depuis plusieurs jours contre cette réforme des retraites. Plus d’un milliers de manifestants sont attendus.

