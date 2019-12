BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 13 décembre 2019



Municipales 2020 : condamné(e)s ou sous le coup d'une enquête, elles et ils se présentent

Le bal des candidatures aux élections municipales de mars 2020 a débuté il y a quelques semaines déjà. Les candidatures de novices côtoient celles de personnalités plus expérimentées voire même de dinosaures de la politique. Dans ce fleurissement de candidatures ou de potentiels candidats, on retrouve aussi des élus condamnés ou actuellement concernés par des enquêtes préliminaires. Une étiquette très lourde à porter lorsqu'on se présente au suffrage des électeurs. Surtout dans le contexte actuel de défiance croissante vis-à-vis de la classe politique actuelle...

Arnaque au matelas, une histoire à dormir debout !

Bientôt les fêtes de fin d'année mais pas de repos pour les escrocs. Depuis quelques semaines, plusieurs témoignages font état de la multiplication d'arnaques au matelas dans le bassin sud de l'île, notamment à Saint-Joseph et ses alentours. Une entourloupe assez classique, un démarcheur fait du porte à porte et abuse de la crédulité de personnes vulnérables pour vendre des matelas de très mauvaise qualité à des prix astronomiques.

Une nouvelle table ronde prévue lundi ou mardi entre les acteurs de la NRL

Les transporteurs rencontraient le président de Région ce jeudi 12 décembre. La réunion prévue la veille a finalement été décalée. Il était bien évidemment question de la suite du chantier de la Nouvelle Route du Littoral. Didier Robert a expliqué aux transporteurs que la décision de résilier le marché n'avait pas encore été prise. Une autre réunion, sans les transporteurs, est prévue ce vendredi 13 décembre entre le préfet, le ministère des Transports (par vidéo ou audio conférence), la Région et le groupement. Les transporteurs se disent plutôt satisfaits dans l'ensemble, tout en affirmant attendre le compte-rendu de la réunion de ce vendredi. Une nouvelle table ronde est donc prévue lundi ou mardi, rassemblant l'ensemble des acteurs. Deux solutions : ou bien la route se finira finalement avec le groupement GTOI-SBTPC-Vinci, ou bien le marché sera résilié et il faudra alors lancer un nouvel appel d'offres. Dans ce cas, la Région garantit aux transporteurs une poursuite de leur travail en imaginant la création d'une plateforme dédiée pour stocker les andains réunionnais et assurer la continuité du chantier.

Les ménages réunionnais consomment moins qu'en Métropole à cause des bas salaires

Le niveau de vie est le principal déterminant des disparités de consommation entre les ménages à La Réunion. En 2017, les 20 % de ménages les plus aisés dépensent 3,6 fois plus que les 20 % les plus modestes, annonce l'Insee dans un nouveau rapport. Un écart nettement plus important qu'en Métropole. S'alimenter et se loger restent les plus gros postes de dépenses pour les plus modestes, alors que le transport est largement en tête pour les plus aisés. Ainsi, l'accès aux dépenses moins nécessaires, comme les loisirs, les restaurants ou les billets d'avion, est moins répandu qu'en Métropole. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Insee.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Il pleut et il fait (très) chaud

Cette journée du vendredi 13 décembre 2019 commence sous le soleil mais les nuages et les averses arriveront assez tôt dans la matinée. C'est en tout cas ce que prévoir Madame Rosina. elle dit aussi qu'il va faire chaud et que la mer sera un peu agitée. Et chez vous c'est comment ?