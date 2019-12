Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Il fait déjà chaud, et bien la température va encore monter d'un grand. Les pompiers de Saint-Pierre font tomber l'uniforme dans un calendrier coquin. Des photos artistiques et esthétiques parfois humoristiques où les femmes et hommes du feu mettent en avant leur plastique. Jeu d'ombre et de lumière, photos en noir et blanc, regard tourné vers l'horizon et bien sûr, les camions de pompier en fond... les ingrédients classiques de ces calendriers vendus, la plupart du temps, au moment des fêtes de fin d'année.

