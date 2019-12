Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et le dimanche 22 mars 2020 pour le second tour. Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d'inscription électorale, en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé, pour assistance à une personne malade ou infirme, ou en raison d'obligations de formation, vous avez la possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune que vous. Ce dernier votera en votre nom. Cette démarche, simple et gratuite, se fait auprès du commissariat de police, de la gendarmerie ou au tribunal d'instance (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

