Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Suite à l'alerte d'un usager, des agents de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion sont intervenus pour enlever des amas de cordages et de filets échoués sur le platier corallien, communique la Réserve ce vendredi 13 décembre 2019. Ces macro-déchets issus des activités humaines dérivent au gré des courants marins et s'échouent parfois sur les plages et sur les récifs coralliens notamment après de fortes houles.

Suite à l'alerte d'un usager, des agents de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion sont intervenus pour enlever des amas de cordages et de filets échoués sur le platier corallien, communique la Réserve ce vendredi 13 décembre 2019. Ces macro-déchets issus des activités humaines dérivent au gré des courants marins et s'échouent parfois sur les plages et sur les récifs coralliens notamment après de fortes houles.