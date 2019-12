Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 8 minutes

BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 14 décembre 2019



- Violences conjugales : "je me sens plus en sécurité avec le téléphone grave danger"

- Dernière ligne droite pour Morgane Lebon !

- Chaleur intense : non, ce n'est pas qu'une impression !

- Sous la neige en Serbie, les piments les plus forts du monde

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie et des petits coups de tonnerre

