Ce soir c'est le grand soir. Miss Réunion et les 29 autres candidates vont se présenter et défiler sur la scène du Dôme de Marseille pour tenter d'être couronnée Miss France 2020. Qui succèdera à la Tahitienne Vaimalama Chaves ? Morgane Lebon a-t-elle ses chances de remporter le titre ? La dernière Miss Réunion à avoir été élue Miss France était Valérie Bègue en 2008. Dans l'histoire, Miss Réunion a gagné la couronne à deux reprises. De façon générale, les miss péi sont plutôt bien classées. L'année dernière, Morgane Soucramanien a été sacrée 3ème dauphine.

Le concours télévisé le plus regardé de l'année revient pour sa 90ème édition ce samedi 14 décembre 2019. Les 30 miss défileront sous l'oeil critique du jury et du public.

Qui est Morgane Lebon ?

Marie-Morgane Lebon, de son nom complet, est née le 26 juin 1998 à Corbeil-Essonnes. Elle a donc 21 ans et mesure 1m76, selon les informations officielles du site TF1. Elle est actuellement en troisième année de Licence AES (Administration Economique et Sociale) à l’Université de la Réunion à Saint-Denis, et souhaiterait devenir professeure des écoles.

Morgane Lebon se dit passionnée par la danse, le voyage et le mannequinat. Elle a d'ailleurs participé au concours Elite Model Look Réunion Island et a gagné le prix espoir. Plus jeune, la candidate a fait partie d’une équipe de pom-pom girl et a fait de la danse moderne pendant dix ans jusqu'à ses 18 ans.

Un sondage effectué par le groupe "Les Miss France, notre passion" et repris par le Comité Miss Réunion place Morgane Lebon dans le top 5 avec Miss Tahiti, Miss Nord-pas-de-Calais, Miss Mayotte et Miss Provence.

Les Miss Réunion souvent bien classées

Depuis 2015, les miss péi finissent toujours dans le top 5. L'année dernière, Morgane Soucramanien a terminé 3ème dauphine. Les années précédentes, les candidates réunionnaises sont arrivées 4ème ou 5ème dauphines.

De manière générale, les miss sont toujours bien classées. La première Miss Réunion a avoir remporté la couronne était Monique Uldaric au concours de Miss France 1976. Depuis l'eau a coulé sous les ponts mais les miss sont souvent arrivées 2ème ou 3ème dauphines. Joëlle Ramiyad en 1986 est même montée jusqu'au duel fatidique entre les deux dernières candidates à être appelées. Elle est donc repartie avec l'écharpe de première dauphine.

En 2008, c'est à nouveau une Miss Réunion qui remporte la couronne. Valérie Bègue, 22 ans, est la deuxième miss péi de l'histoire de l'île à être élue Miss France, dans le cadre de l'élection 2008. Qu'en sera-t-il pour Morgane Lebon ? Réponse... cette nuit.

Eh oui, à La Réunion comme chaque année, il sera difficile de regarder l'élection de Miss France, si ce n'est pour les très courageux qui pourront veiller jusqu'à 3h du matin... En effet l'émission diffusée sur TF1 à partir de 20h50, heure de métropole, le sera donc à 23h50 à La Réunion.

Un sacre très regardé... et des appels au boycott

Cette année Amandine Henry, capitaine de l'équipe de France féminine de football et joueuse de l'Olympique Lyonnais, présidera le jury de l'élection Miss France 2020 organisée le 14 décembre à Marseille (Bouches-du-Rhône), en direct sur TF1, a annoncé mardi la chaîne. Les vedettes de la chanson Mareva Galanter (Miss France 1999), Vitaa et Slimane, l'animateur Denis Brogniart, la comédienne Laëtitia Milot, le chef pâtissier Christophe Michalak complèteront le jury, au côté de Robbie Williams, invité d’honneur de l’élection de la "reine de beauté".

Selon TF1, l'élection 2019 a décroché la deuxième meilleure audience de l’année avec 7,5 millions de spectateurs. Au moment du sacre, 9 millions de téléspectateurs étaient réunis.

Samedi soir sur France 2, Laurent Ruquier a lancé un appel au boycott de la cérémonie: "si on veut être féministe, on doit boycotter aujourd'hui le concours des Miss France. Ce sera déjà un bon début!", a-t-il dit dans son émission "On n'est pas couché". "Puisqu'il faut arrêter de regarder les femmes comme des objets, cessez de les juger sur leur physique, et de systématiquement privilégier les plus jolies (...) On n'en peut plus de l'élection Miss France, c'est ringard ! Il faut être logique!", a-t-il lancé.

