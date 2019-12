Dans la soirée du jeudi 12 décembre 2019 de 17h00 à 21h00, les motocyclistes de la BMO de Saint-Benoît, scindés en deux équipes, sur le secteur de la Confiance et sur l'axe RN2 dans les deux sens de circulation, ont procédé à des contrôles routiers, destinés à lutter contre les infractions graves génératrices d'accident. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Au cours de ce service, les militaires ont relevé 14 vitesses excessives ayant entraîné 4 rétentions de permis de conduire, dont un cinquième usager qui circulait sans permis de conduire. A l'occasion de ces contrôles, 5 automobilistes ont également été verbalisés pour usage de téléphone au volant, 1 pour alcoolémie, 1 autre pour non-respect d'un stop et 1 dernier pour non port de ceinture de sécurité.



Le même jour, en première partie de nuit, de 19h00 à 23h00, les motocyclistes de la BMO de la Rivière Saint-Louis, ont mis en place plusieurs postes de contrôles routiers, sur le secteur de Pont d'Yves et Saint-Louis.

12 infractions dont 6 délits ont été constatées. Soit 4 alcoolémies dont 1 scootériste intercepté et contrôlé à plus d'1.56 mg/l, suivi d'un refus d'obtempérer en cours de traitement et 1 défaut d'assurance.