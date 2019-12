Publié il y a 3 minutes / Actualisé il y a 1 heures

Depuis le samedi 7 décembre, le mercure est haut, très haut. La chaleur est le sujet du moment, on étouffe et on transpire à grosses gouttes. Et pour ceux qui comptaient faire un tour dans les hauts pour aller chercher la fraîcheur, c'est râpé, la chaleur a envahi toute l'île, aucune zone géographique n'y échappe. Ce début d'été austral donne des sueurs froides pour janvier et février, pic de la saison où les températures sont à leurs paroxysme. (photo rb/www.ipreunion.com)

Depuis le samedi 7 décembre, le mercure est haut, très haut. La chaleur est le sujet du moment, on étouffe et on transpire à grosses gouttes. Et pour ceux qui comptaient faire un tour dans les hauts pour aller chercher la fraîcheur, c'est râpé, la chaleur a envahi toute l'île, aucune zone géographique n'y échappe. Ce début d'été austral donne des sueurs froides pour janvier et février, pic de la saison où les températures sont à leurs paroxysme. (photo rb/www.ipreunion.com)