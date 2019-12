Publié il y a 39 minutes / Actualisé le Jeudi 12 Décembre à 16H21

Un marché populaire, une variété de produits, des prix abordables ... le marché de Noël #10 c'est ce samedi 14 décembre 2019 sur le front de mer de Saint-Paul. Pour sa 10ème édition, le marché de Noël organisé par Tienbooo Communication s'enrichit d'un Food festival afin d'offrir un tour du monde gastronomique aux Réunionnais. Ce marché accueillera jouets, cadeaux et objets de décoration proposés par les commerçants et artisans. Rendez-vous de 19h à 23 h sur l'Esplanade du Front de mer par la suite pour une soirée conviviale, populaire, festive et gourmande.

