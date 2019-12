Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Les fêtes de fin d'année approchent et avec elles, l'un des mets indétrônables de la table de fête : le foie gras. Et cette année, gourmands et gourmets pourront se régaler d'un mélange de saveurs inédit : le mariage de produits d'excellence, ceux de La Réunion avec ceux du Périgord. L'association Foie gras du Périgord à l'initiative de ce pari culinaire organise un événement avec ses partenaires ce samedi 14 décembre 2019.

