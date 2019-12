BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du dimanche 15 décembre 2019 :



- Miss Guadeloupe élue Miss France 2020, Morgane Lebon éliminée avant le top 5

- Offrez le plus beau des cadeaux pour Noël : votre sang

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Cyclone Belna, retraites, route en cubes, emplois, municipales

- La plus ancienne scène de chasse de l'art préhistorique dénichée en Indonésie

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche qui s'annonce poisseux

Miss Guadeloupe élue Miss France 2020, Morgane Lebon éliminée avant le top 5

C'est Clémence Botino, 22 ans, qui vient la nouvelle Miss France. Morgane Lebon, elle, n'a pas été retenue pour le top 5 mais elle a passé la barre des 15 candidates sélectionnées pour les votes. Cela faisait quelques années pourtant que les Miss Réunion étaient classées dans les cinq finalistes. Les Outre-mer restent cependant couronnés et Miss Guadeloupe succède à Miss Tahiti.

Offrez le plus beau des cadeaux pour Noël : votre sang

Donner son sang peut être une belle action solidaire pour les fêtes de fin d'année. Dans ce cadre, l'Établissement français du sang invite les citoyens à faire un cadeau précieux et utile en donnant leur sang. Cette collecte se tient ce dimanche 15 décembre 2019 à la mairie de Saint-Denis. La fin de l'année est trop souvent marquée par une baisse de la collecte de sang du fait des congés, des phénomènes météorologiques et des épidémies saisonnières. Les donneurs sont donc invités dès maintenant à se mobiliser.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Cyclone Belna, retraites, route en cubes, emplois, municipales

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi lundi 9 décembre au vendredi 13 décembre 2019 sur Imaz Press



- Lundi 9 décembre : l'oeil du cyclone Belna est passé à 100 km de Mayotte

- Mardi 10 décembre : projet de réforme des retraites : l'interyndicale dit toujours non

- Mercredi 11 décembre : une digue en cubes comme à Monaco pour la NRL...

- Jeudi 12 décembre : La Réunion a perdu des emplois en 2018, c'est l'une des rares régions de France avec un bilan négatif

- Vendredi 13 décembre :

La plus ancienne scène de chasse de l'art préhistorique dénichée en Indonésie

C'est sans doute la plus ancienne oeuvre d'art figuratif connue: une scène de chasse préhistorique peinte il y a plus de 40.000 ans, dont les représentations mi-humaines, mi-animales, suggèrent une culture artistique aboutie, voire les prémices d'une religion, a été découverte dans une grotte en Indonésie.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche qui s'annonce poisseux

Le soleil va inonder La Réunion ce dimanche, c'est une belle matinée qui se profile pour Matante Rosina. Hop hop hop, on sort la table de pique-nique ! Il faut en profiter car dès l'après-midi le ciel sera plus gris. Il y aura quelques nuages dans le Nord en cours de journée, et des pluies à prévoir de la Grande Chaloupe à Bras Panon. Petites averses à anticiper également du côté des Avirons, l'Etang-Salé et dans les hauts de Saint-Philippe. Côté températures il fera toujours très lourd, jusqu'à 32 degrés sur le littoral.