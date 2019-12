Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Ce samedi 14 décembre 2019, la commune de Saint-Joseph a inauguré un tout nouveau complexe sportif et ludique. Jeunes, riders, associations étaient présents pour l'ouverture de cet espace composé d'une aire de jeux pour enfants avec sols amortissant, d'équipements dédiés à la pratique du Street Work et d'un skate Park avec modules et "bol". Nous publions ci-dessous la tribune de Saint-Joseph.

Ce samedi 14 décembre 2019, la commune de Saint-Joseph a inauguré un tout nouveau complexe sportif et ludique. Jeunes, riders, associations étaient présents pour l'ouverture de cet espace composé d'une aire de jeux pour enfants avec sols amortissant, d'équipements dédiés à la pratique du Street Work et d'un skate Park avec modules et "bol". Nous publions ci-dessous la tribune de Saint-Joseph.