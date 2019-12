Donner son sang peut être une belle action solidaire pour les fêtes de fin d'année. Dans ce cadre, l'Établissement français du sang invite les citoyens à faire un cadeau précieux et utile en donnant leur sang. Cette collecte se tient ce dimanche 15 décembre 2019 à la mairie de Saint-Denis. La fin de l'année est trop souvent marquée par une baisse de la collecte de sang du fait des congés, des phénomènes météorologiques et des épidémies saisonnières. Les donneurs sont donc invités dès maintenant à se mobiliser. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'EFS espère bien reconstituer un bon niveau de stock au cours de cette période très sensible et répondre aux besoins des malades qui restent permanents et importants. La période des fêtes de fin d'année est en effet marquée par une baisse des dons.

"En offrant une heure de leur temps, dont seulement une dizaine pour l’étape de prélèvement, les donneurs de sang font un geste essentiel et généreux, un cadeau qui participera à sauver trois vies", rappelle l'EFS. 120 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des patients. Certains souffrent d’une maladie du sang (drépanocytose, thalassémie, leucémie…), d’une maladie du système immunitaire, ou encore de cancers, nécessitant des transfusions sanguines régulières ou des médicaments dérivés du sang.

D’autres ont un besoin plus ponctuel mais vital (hémorragies au cours d’un accouchement, d’une opération chirurgicale, victimes d’accidents…).

Le défi pour répondre aux besoins de tous les patients reste un challenge quotidien. "Le niveau de prélèvement sur les collectes de sang doit être régulier et constant pour assurer l’autosuffisance car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges" indique l'EFS.

Rendez-vous ce dimanche 15 décembre à la Mairie de Saint-Denis, Salle Polyvalente

De 9h00 à 15h00

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com