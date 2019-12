Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Le soleil va inonder La Réunion ce dimanche, c'est une belle matinée qui se profile pour Matante Rosina. Hop hop hop, on sort la table de pique-nique ! Il faut en profiter car dès l'après-midi le ciel sera plus gris. Il y aura quelques nuages dans le Nord en cours de journée, et des pluies à prévoir de la Grande Chaloupe à Bras Panon. Petites averses à anticiper également du côté des Avirons, l'Etang-Salé et dans les hauts de Saint-Philippe. Côté températures il fera toujours très lourd, jusqu'à 32 degrés sur le littoral. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le soleil va inonder La Réunion ce dimanche, c'est une belle matinée qui se profile pour Matante Rosina. Hop hop hop, on sort la table de pique-nique ! Il faut en profiter car dès l'après-midi le ciel sera plus gris. Il y aura quelques nuages dans le Nord en cours de journée, et des pluies à prévoir de la Grande Chaloupe à Bras Panon. Petites averses à anticiper également du côté des Avirons, l'Etang-Salé et dans les hauts de Saint-Philippe. Côté températures il fera toujours très lourd, jusqu'à 32 degrés sur le littoral. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)